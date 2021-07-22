Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась откровенными фотографиями

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко прославилась ролью в фильме "Квант Милосердия" как девушка Бонда. Помимо этого фильма, девушка приняла участие в съемках около 20 кинокартин. При этом она также известна как фотомодель.

Как известно, Ольга родилась в Украине, но поехала покорять Францию как модель. Она активно ведет социальные сети и делится там моментами из своей жизни. На этот раз в Инстаграм девушка поделилась новыми фото. На снимке девушка в черном мини-бикини, которое отлично подчеркивает идеальную фигуру актрисы.

"Провела замечательный день у бассейна в моём новом купальнике", открыто заявляет модель.

Поклонники Ольги с восторгом отреагировали на откровенные фото модели: "Ты выглядишь совершенно невероятно", "Как всегда в отличной форме, Олечка", "Очень идет купальник", "Как всегда ты выглядишь потрясающе. Удачного дня в бассейне", "Просто нет слов о том, какая ты красивая и идеальная".

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко устроила шалости, задрав ножки в мини: "Эй, детка..."

Также, украинская Девушка Бонда Куриленко потрясла безупречным видом с глубоким декольте: "Богиня"

Politeka рассказывала, украинская девушка Бонда Куриленко напросилась на комплименты в юбке с дерзкой сеточкой: "Богиня"





