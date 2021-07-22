Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась откровенными фотографиями
Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко прославилась ролью в фильме "Квант Милосердия" как девушка Бонда. Помимо этого фильма, девушка приняла участие в съемках около 20 кинокартин. При этом она также известна как фотомодель.
Как известно, Ольга родилась в Украине, но поехала покорять Францию как модель. Она активно ведет социальные сети и делится там моментами из своей жизни. На этот раз в Инстаграм девушка поделилась новыми фото. На снимке девушка в черном мини-бикини, которое отлично подчеркивает идеальную фигуру актрисы.
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"Провела замечательный день у бассейна в моём новом купальнике", открыто заявляет модель.
Поклонники Ольги с восторгом отреагировали на откровенные фото модели: "Ты выглядишь совершенно невероятно", "Как всегда в отличной форме, Олечка", "Очень идет купальник", "Как всегда ты выглядишь потрясающе. Удачного дня в бассейне", "Просто нет слов о том, какая ты красивая и идеальная".
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