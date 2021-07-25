Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, покрутилася на камеру, вразивши зовнішністю

Популярна артистка захоплює зовнішністю у свій 41 рік, пише Politeka.net. Зірка все також струнка, як і багато років тому, нічого не відбилося на її фігурі.

Кожним новим фото в Instagram актриса привертає увагу до себе і отримує масу компліментів.

Так, Ольга порадувала шанувальників знімками без макияжа в довгому рожевому сарафані і босоніжках. Артистка покружляла на природі, широко посміхаючись.

"Природа, любов і мир", - підписала знімки зірка.

За дві години пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"💓 💗 💓", "Ці пагорби наповнені звуками музики 🎶 ", "Гарна. Красива щаслива посмішка ❤️", " 💚 💕 так !! мир всередині !! 💚 💚 🌟 🌟 🌟 💫 ", "Де така краса?😍 ", "Виглядаєш приголомшливо 😍❤️🇨 🇦", "прекрасна дівчина й актриса Оля... 💯 💯 ❤ ❤ ❤ ", "Милі фото😍"," дуже красива, неймовірна, любляча", " шикарне фото і Олечка на ньому милашка королева.... 🔥 🔥 💯 💯 ❤ ❤ ", "Неможливо відвести погляд красуня... 🔥 🔥 💯 💯 ❤ ", "Тобі 21 рік, вірно?", "Це плаття дуже добре виглядає на тобі", - написали користувачі Мережі.

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