Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, повертелась на камеру, впечатлив внешностью

Популярная артистка восхищает внешностью в свой 41 год, пишет Politeka.net. Звезда все также стройна, как и много лет назад, ничего не отразилось на ее фигуре.

Каждым новым фото в Инстаграм актриса привлекает внимание к себе и получает массу комплиментов.

Так, Ольга порадовала поклонников снимками без макияжа в длинном розовом сарафане и босоножках. Артистка покружилась на природе, широко улыбаясь.

"Природа, любовь и мир 🌞", - подписала снимки звезда.

За два часа пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"💓💗💓", "Эти холмы наполнены звуками музыки 🎶 ", "Красивая. Красивая счастливая улыбка ❤️", "💚💕 ДА !! Мир внутри !! 💚💚🌟🌟🌟 💫", "Где такая красота?😍", "Выглядишь потрясающе 😍❤️🇨🇦", "Прекрасная девушка и актриса Оля... 💯💯❤❤❤", "Милые фото😍", "Очень красивая, невероятная, любящая", "Шикарное фото и Олечка на нём милашка королева.... 🔥🔥💯💯❤❤", "Невозможно отвести взгляд красотка... 🔥🔥💯💯❤", "Тебе 21 год, верно?", "Это платье очень хорошо смотрится на тебе", - написали пользователи сети.

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