Известная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, повертелась на камеру, впечатлив внешностью
Популярная артистка восхищает внешностью в свой 41 год, пишет Politeka.net. Звезда все также стройна, как и много лет назад, ничего не отразилось на ее фигуре.
Каждым новым фото в Инстаграм актриса привлекает внимание к себе и получает массу комплиментов.
Так, Ольга порадовала поклонников снимками без макияжа в длинном розовом сарафане и босоножках. Артистка покружилась на природе, широко улыбаясь.
"Природа, любовь и мир 🌞", - подписала снимки звезда.
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За два часа пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев.
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