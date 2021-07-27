Актриса и модель Ольга Куриленко показала в соцсети очаровательное фото, на котором позирует в интересном образе

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась ролью девушки Бонда в знаменитой "бондиане". Красотка покорила сердца миллионов фанатов, собрав огромную аудиторию в своем Instagram, де часто делится яркими фото и видео из свой насыщенной жизни.

Так, в этот раз Ольга опубликовала в соцсети очаровательное фото, на котором запечатлена в интересной локации. Перед камерой актриса появилась в длинном светлом платье в черный горошек, которое дополнила темным поясом. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру звезды. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Куриленко написала: "Лучшее место в мире". А поклонники тут же принялись комментировать снимок, засыпая актрису комплиментами: "Самая обаятельная и привлекательная", "Красотка", "Красотка Оля и прекрасное место", "Самая красивая леди", "Милое платье", "Какая вы красивая", "Великолепный вид".

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко очаровала фигурой в струящемся платье: "Просто великолепна".

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко поразила моложавым видом без макияжа: "Тебе 21 год, верно?".

Также Politeka писала, что Украинская девушка Бонда Куриленко в платье из одних блесток превзошла себя: "О, соблазнительные ножки".