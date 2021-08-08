Известная актриса, режиссер и сценарист Ольга Куриленко блеснула фигурой в купальнике

Известная голливудская актриса, уроженка Украины, Ольга Куриленко в свое время получила широкую известность после роли девушки Бонда в шпионском фильме об агенте 007. Сейчас она снимается в разных фильмах, а также активно ведет страницу в Instagram, за которой следят 772 тысячи фолловеров.

В новых сторис Ольга Куриленко поделилась летним контентом. В желтом купальнике с рюшами и украшенной цветком шляпе актриса устроила танцы у бассейна под зажигательную музыку.

Поклонники смогли рассмотреть стройную загорелую фигуру 41-летней красотки. Модельное прошлое Ольги научило всегда держать себя в хорошей физической форме. И это ей удается, как можно удостовериться на новых кадрах.

Ольга Куриленко ранее признавалась, что имеет хорошую генетику, поэтому не поправляется сколько бы не ела. Она не придерживается строгих диет, стараясь есть простую домашнюю еду.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко поразила видом в компании лохматых "красавчиков": новое фото со съемок.

Как сообщала Politeka, Куриленко смутила новым тату на видном месте: "Надеюсь, это подделка".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко впечатлила радикальными изменениями во внешности ради роли: "Нет улыбки, всё серьёзно".