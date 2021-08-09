Французька акторка з українським корінням 41-річна Ольга Куриленко показала шанувальникам бекстейдж із чергової фотосесії

Як пише Politeka.net, відомою Куриленко стала після ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про легендарного агента 007. Зараз Ольга розвиває свою кар'єру актриси і моделі, а також активно веде свій міні-блог в Instagram, де радує фанів приголомшливими образами та показує закулісся із фотосесій. Так, цього разу Куриленко показала бекстейдж зі зйомок для популярного журналу "Country & Town House".

Куриленко позувала у вишуканому рожевому топі та довгій спідниці. Фотографувалася Куриленко стоячи на білій тканині, а у неї над головою постійно розвивався жовтий верх від парашута, який часто падав моделі на голову.

Шанувальники як завжди написали дівчині Бонда багато коментарів.

" Дійсно дуже красиво у рожевому кольорі 🥰", "Чаруюча ❤️👏👏", "Який чудовий початок тижня", " .... як я бачу, навіть амур закохується у вас ... 😍😘", " Дуже важка робота😂😂😂", - пишуть коментатори.

Зауважимо, що попри успішну кар'єру моделі та акторки, у дитинстві Ольга мріяла стати лікарем, взявши приклад з бабусі. Однак в 16 років зірка поїхала до Франції та почала будувати кар'єру моделі. Що цікаво, на піку популярності Куриленко вирішила закинути моделінг та стати акторкою. Як бачимо, і те, і те їй ще й як вдалося.

Рaніше Politeka писaлa, що українська дівчина Бонда Куриленко вразила красою в "царственому" образі: "Бажана".

Нaгaдaємо, що українська дівчина Бонда Куриленко вразила фігурою в екстравагантному образі: "Божевільний костюм!».

A ще Politeka повідомлялa, що українська дівчина Бонда Куриленко у вузькому комбінезоні опинилася на підлозі, спантеличивши шанувальників: "Обожнюю цей...".