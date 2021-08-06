Популярна актриса Ольга Куриленко здивувала своєю фігурою в новому образі

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко є відомою актрисою по всьому світу. Вона також уродженка України і жила в Бердянську, але ще в підлітковому віці поїхала підкорювати Францію в модельному бізнесі. Пізніше на неї звернули увагу як на актрису. Роль дівчини Бонда у фільмі "Квант милосердя" принесла їй всесвітню славу. Зараз актриса знімається в популярних кінокартинах.

Ольга активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом. Цього разу вона виклала фото. На чорно-білому знімку дівчина в приголомшливому образі. На ній облягаючий костюм з різних тканин, білий довгий піджак. Образ доповнюють аксесуари і незвичайна зачіска для Ольги.

"Бажаю Вам приємних вихідних!", пише дівчина.

Шанувальники засипали актрису позитивними коментарями: "Прекрасна!", "Тут схожа дуже на тата в молодості", "Як красиво", "Оля, супер", "Красива", "Божевільний наряд!".

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