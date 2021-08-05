Известная актриса Ольга Куриленко поделилась сильным фото в своем профиле в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса, уроженка Украины, Ольга Куриленко в свое время получила широкую известность после роли девушки Бонда в шпионском фильме об агенте 007. Красотка собрала огромную аудиторию в своем микроблоге в Instagram, где теперь часто радует поклонников фото из своей жизни и карьеры.

Так, в этот раз Ольга выложила в сеть очаровательное фото, на котором запечатлена, лежа на полу. Перед камерой она появилась в стильном обтягивающем комбинезоне красного цвета, который красиво подчеркнул ее изящные формы. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и горды вид.

В подписи к публикации Куриленко написала: "Обожаю этот наряд и всегда любила красный цвет!". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новый образ актрисы, оставляя свои лайки и комментарии. Правда, некоторые озадачены, что Ольга позировала лежа на полу.

Напомним, Украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко поразила моложавой внешностью на новом фото, а ведь актрисе уже 41 год: "Надеюсь, у вас…".

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда актриса Ольга Куриленко поразила переменами во внешности, фанаты в восторге: "Вы удивлены?".

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