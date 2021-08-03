Известная актриса Ольга Куриленко поделилась с поклонниками фото в совершенно новом образе

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко часто радует поклонников новыми фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда удивила фанатов необычным кадром, на котором появилась с новой внешностью.

Как видно, Ольга запечатлена в интересной светлой локации, которая напоминает террасу большого дома. Перед камерой она позирует в удивительном наряде – на ней замысловатый разноцветный комбинезон с геометрическим узором, поверх которого она накинула стильное светлое пальто. У актрисы необычная прическа, ее волосы уложены на новый манер, а на лице легкий макияж и выражение удивления.

В подписи к фотографии Куриленко загадочно написала: "Пришло время перемен. Вы удивлены? Я думаю, что удивляться – это нормально… Пока мы остаемся собой. Полная редакция в биографии". Поклонники в восторге от нового образа звезды, ее засыпают комплиментами в комментариях.

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