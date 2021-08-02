Красотка Ольга Куриленко показала в соцсети яркое фото в необычном образе, порадовав фанатов
Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась на свесь мир ролью девушки Бонда, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот аз звездная красотка поделилась в сети очаровательным кадром, на котором предстала в необычном образе и поразила молодым видом.
Как видно, на снимке Ольга запечатлена в интересной локации, она облокотилась о косяк двери и очаровано смотрит куда-то ввысь. Перед камерой актриса появилась в стильном латексном пиджаке коричневого оттенка, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий дневной макияж.
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В подписи к кадру Куриленко написала: "Надеюсь, у вас у всех прекрасный день". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Красивая", "Ты прекрасна", "Ты такая красивая, люблю тебя", " Правда, украинки самые красивые женщины в мире", "Так нежно", "Красотка", "Прекрасная женщина", "Приятного вам дня!".
Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко в дутых штанах заинтриговала нелепым образом: "С каждым днем выглядишь...".
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