Известная актриса Ольга Куриленко показала необычное черно-белое фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная американская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась ролью девушки Бонда в серии фильмов об агенте 007, часто радует поклонников со всего мира яркими фото в своем Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка показала фанатам очаровательную черно-белую фотографию, на которой позирует в стильном образе. Видно, что на ней темный латексный пиджак, волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и ни одной морщинки.

В подписи к фотографии Куриленко написала: "Надеюсь, у вас отличный день!". Пользователи тут же принялись обсуждать новый образ актрисы, ее заваливают комплиментами в комментариях: "Классическая красота", "Вы классная актриса", "Какое шикарное ч/б фото", "Захватывает дух", "Спасибо! У меня хороший день", "Роскошная женщина", "Это любовь", "Красотка".

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко поразила видом в компании лохматых "красавчиков": новое фото со съемок.

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко смутила новым тату на видном месте: "Надеюсь, это подделка".

Также Politeka писала, что Украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила радикальными изменениями во внешности ради роли: "Нет улыбки, всё серьёзно".