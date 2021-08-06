Популярная актриса Ольга Куриленко удивила своей фигурой в новом образе

Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является известной актрисой по всему миру. Она также уроженка Украины и жила в Бердянске, но еще в подростковом возрасте поехала покорять Францию в модельном бизнесе. Позже на неё обратили внимание как на актрису. Роль девушки Бонда в фильме "Квант Милосердия" принесла ей всемирную славу. Сейчас актриса снимается в популярных кинокартинах.

Ольга активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом. На этот раз она выложила фото. На черно-белом снимке девушка в потрясающем образе. На ней облегающий костюм из разных тканей, белый длинный пиджак. Образ дополняют аксессуары и необычная прическа для Ольги.

"Желаю вам приятных выходных!", пишет девушка.

Поклонники засыпали актрису положительными комментариями: "Прекрасная!", "Здесь похожа очень на папу в молодости", "Как красиво", "Оля, супер", "Красивая", "Сумасшедший наряд!".

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