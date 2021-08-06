Популярная актриса Ольга Куриленко удивила своей фигурой в новом образе
Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является известной актрисой по всему миру. Она также уроженка Украины и жила в Бердянске, но еще в подростковом возрасте поехала покорять Францию в модельном бизнесе. Позже на неё обратили внимание как на актрису. Роль девушки Бонда в фильме "Квант Милосердия" принесла ей всемирную славу. Сейчас актриса снимается в популярных кинокартинах.
Ольга активно ведет социальные сети и делится с поклонниками новым контентом. На этот раз она выложила фото. На черно-белом снимке девушка в потрясающем образе. На ней облегающий костюм из разных тканей, белый длинный пиджак. Образ дополняют аксессуары и необычная прическа для Ольги.
Лобода после громкого заявления о возвращении на родину, раскрыла, что ждет украинцев : "Я впервые..."
Украинская чемпионка Бех-Романчук обратилась к украинцам после фиаско на Олимпиаде: "Разочарование, боль и..."
Тина Кароль осрамилась пренебрежительным обращением к украинцам: "С "людишками" явно перебор!"
Данилко объяснил феномен успеха Олега Винника и "уколол" Скрипку: "Не будут под это танцевать"
Юсипчук после выходки с экс-участницей "Холостяка" заинтриговал появлением с известной блондинкой: "Опять свадьба?"
"Желаю вам приятных выходных!", пишет девушка.
Поклонники засыпали актрису положительными комментариями: "Прекрасная!", "Здесь похожа очень на папу в молодости", "Как красиво", "Оля, супер", "Красивая", "Сумасшедший наряд!".
Ранее сообщалось, украинская девушка Бонда Куриленко покрасовалась в платье с декольте и экстремальным разрезом: "Рыбка золотая"
Также, украинская девушка Бонда Куриленко в дутых штанах заинтриговала нелепым образом: "С каждым днем выглядишь..."
Politeka рассказывала, украинская девушка Бонда Куриленко в узком комбинезоне оказалась на полу, озадачив поклонников: "Обожаю этот…"