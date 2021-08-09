Французская актриса с украинскими корнями 41-летняя Ольга Куриленко показала поклонникам бэкстейдж из очередной фотосессии

Как пишет Politeka.net, известной Куриленко стала после роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов о легендарном агенте 007. Сейчас Ольга развивает свою карьеру актрисы и модели, а также активно ведет свой мини-блог в Instagram, где радует фанов потрясающими образами и показывает закулисье из фотосессий. Так, на этот раз Куриленко показала бэкстейдж со съемок для популярного журнала "Country & Town House".

Куриленко позировала в изысканном розовом топе и длинной юбке. Фотографировалась Куриленко стоя на белой ткани, а у нее над головой постоянно развивался желтый верх от парашюта, который часто падал модели на голову.

Поклонники как всегда написали девушке Бонда много комментариев.

"Действительно очень красиво в розовом цвете", "очаровывающая"," какое чудесное начало недели",".... как я вижу, даже амур влюбляется в вас ... "Очень тяжелая работа", - пишут комментаторы.

Заметим, что несмотря на успешную карьеру модели и актрисы, в детстве Ольга мечтала стать врачом, взяв пример с бабушки. Однако в 16 лет звезда уехала во Францию и начала строить карьеру модели. Что интересно, на пике популярности Куриленко решила забросить моделинг и стать актрисой. Как видим, и то, и то ей еще и как удалось.

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