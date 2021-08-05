Відома актриса Ольга Куриленко поділилася сильним фото у своєму профілі в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса, уродженка України, Ольга Куриленко у свій час отримала широку популярність після ролі дівчини Бонда в шпигунському фільмі про агента 007. Красуня зібрала величезну аудиторію у своєму мікроблозі в Instagram, де тепер часто радує шанувальників фото зі свого життя і кар'єри.

Так, цього разу Ольга виклала в мережу чарівне фото, на якому зображена, лежачи на підлозі. Перед камерою вона з'явилася в стильному обтягуючому комбінезоні червоного кольору, який красиво підкреслив її витончені форми. Волосся зірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і горді вигляд.

У підписі до публікації Куриленко написала: "Обожнюю цей наряд і завжди любила червоний колір!". Шанувальники тут же почали активно обговорювати новий образ актриси, залишаючи свої лайки і коментарі. Правда, деякі спантеличені, що Ольга позувала лежачи на підлозі.

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