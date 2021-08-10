Обраниця "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан побалувала кадрами з відпочинку за кордоном

Як передає Politeka.net, Анна виступає за натуральну красу і практично не користується косметикою. У житті дівчина вважає за краще виглядати природно. На свіжому фото вона показала, як виглядає на відпочинку. Її волосся було розпатлане, що додало кадрам особливого шарму.

"Люблю такі живі фото. Коли не ідеальна зачіска, коли не мега професійно виставлений колір, коли немає тонни тонального крему на обличчі. Це все про природність і прийняття себе. Не знаю як вам, а я більше за природність і живу картинку, нехай навіть не зовсім ідеальну", - зазначила зірка «Холостяка».

У коментарях їй залишили масу компліментів, але не обійшлося і без жорсткої критики.

"Ви красуня, дуже рідко є такі без фотошопу, без тонни макіяжу», «Красуня», «та ну, це ужасно, ніби недоглянута!", "Живі фото подобаються, без фільтрів», «Вау, яка ж ви красива», "погано виглядаєте", - пишуть користувачі Мережі.

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