Переможниця програми "Холостяк" Анна Богдан розповіла про життя після проекту та отриманий досвід на шоу

Анна звикла проводити день запитань і відповідей для шанувальників, щоб залучити аудиторію до себе. Оскільки Анна вважає за краще робити акцент не на своїй роботі, а на побутових дрібницях, відносинах і красі, виставляє Сторожук в основному такі теми.

Як і очікувалося, в мережі також було багато питань щодо участі в "Холостяку" і отриманому досвіді.

"Я зустріла на проекті Мішу. Так що-так, ті – хто хоче знайти другу половинку, – це ваш шанс. Крім цього, це буде прекрасною можливістю побачити себе з боку. Також сам проект дає можливість поміняти своє життя (вона точно не буде колишньою після першої церемонії троянд); отримати новий досвід; стати сильніше; в умовах проекту ви 100% відкриєте в собі нові риси характеру, які були заховані десь глибоко».

Також Анна в Instagram розповіла про запоруку хороших відносин з Михайлом:

"Для мене, комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку і коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти, що мене почують. І я дуже рада, що Міша саме такий. Більш того, мені дуже подобається яка я з ним».

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