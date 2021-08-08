Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан вирішила показати перший кадр відпустки в Санторіні

Цього разу переможниця "Холостяка" вирішила показати кадр з відпочинку Санторіні, причому Анна відразу ж підкорила і образом в маленькій сукні насиченого помаранчевого відтінку. За словами Сторожук, два роки тому вона прилітала в це місце в рекламний тур.

І коли вона побачила красу і романтичність цього місця, то вирішила, що побуває там наступного разу тут з коханою людиною.

"Час минув, мрії забулися... життя все так же грає яскравими фарбами, а мрії і бажання змінюються в залежності від поточних подій і обставин.

І ось зараз, я перебуваю тут з тим, хто дорогий мені і моєму серцю❤️ сьогодні, я згадала про поїздку 2х річної давності і зрозуміла єдине, що наші, нехай навіть найпотаємніші мрії, обов'язково збуваються. Головне вірити🤍» - написала Сторожук під постом.

Також вона додала, що які б не були обставини, як би не складалося наше життя зараз, слід просто знати, що при правильних і позитивних думках - все обов'язково вийде.

"Щастя вам з Михайлом❤; класна Анютик❤️; ви дуже красива дівчина❤️; теж мрію побувати в Санторіні❤️; красиві ноги! Лялька Барбі❤️; тінь від ніг ніхто не помітив? 😉 ; Супер!🔥 Я радий за Вас! Ви з Михайлом кращі!👍 » - відповіли в мережі.

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