Избранница "Холостяка" Заливако Анна Богдан решила показать первый кадр отпуска в Санторини

В этот раз победительница «Холостяка» решила показать кадр из отдыха Санторини, причем Анна сразу же покорила и образом в маленьком платье насыщенного оранжевого оттенка. По словам Сторожук, два года назад она прилетала в это место в рекламный тур.

И когда она увидела красоту и романтичность этого места, то решила, что побывает там в следующий раз здесь с любимым человеком.

«Время прошло, мечты забылись… Жизнь всё так же играет яркими красками, а мечты и желания меняются в зависимости от текущих событий и обстоятельств.

И вот сейчас, я нахожусь здесь с тем, кто дорог мне и моему сердцу❤️ Сегодня, я вспомнила о поездке 2х летней давности и поняла единое, что наши, пускай даже самые тайные мечты, обязательно сбываются. Главное верить🤍» - написала Сторожук под постом.

Также она добавила, что каковы бы ни были обстоятельства, как бы не складывалась наша жизни сейчас, следует просто знать, что при правильных и положительных мыслях - всё обязательно получится.

«Счастья Вам с Михаилом❤; Классная Анютик❤️; Вы очень красивая девушка❤️; Тоже мечтаю побывать в Санторини❤️; Красивые ноги! Кукла Барби❤️; Тень от ног никто не заметил? 😉; Супер!🔥 Я рад за Вас! Вы с Михаилом лучшие!👍» - ответили в сети.

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