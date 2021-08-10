Избранница "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан побаловала кадрами с отдыха за границей

Как передает Politeka.net, Анна выступает за натуральную красоту и практически не пользуется косметикой. В жизни девушка предпочитает выглядеть естественно. На свежем фото она показала, как выглядит на отдыхе. Ее волосы были растрепаны, что придало кадрам особого шарма.

«Люблю такие живые фото. Когда не идеальная прическа, когда не мега профессионально выставлен цвет, когда нет тонны тонального крема на лице. Это всё о естественности и принятии себя. Не знаю как вам, а я больше за естественность и живую картинку, пускай даже не совсем идеальную», - отметила звезда «Холостяка».

В комментариях ей оставили массу комплиментов, но не обошлось и без жесткой критики.

«Вы красотка, очень редко есть такие без фотошопа, без тонны макияжа», «Красотка», «Та ну, это ужасно, как будто неухоженная!», «Живые фото нравятся, без фильтров», «Вау, какая же вы красивая», «Плохо выглядите», - пишут пользователи сети.

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