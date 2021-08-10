Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан відповіла на питання про відносини і почуття

Останнім часом Анну все частіше запитують про те, як вона боролася із зайвою вагою. Другою за популярністю темою залишається питання збереження відносин партнером і навпаки. Тому Анна Сторожук, яка стала переможницею «Холостяка» з Михайлом Заливако, продовжує відповідати на особисті теми.

Оскільки хвиля негативу в бік Анни вже почала вщухати після шоу, багато хто почав питати про різне у Сторожук.

"Дуже рада, що своїй історії я можу допомогти комусь зрозуміти, що у всіх бувають свої складнощі і боротьба (в моєму випадку із зайвою вагою). Дуже довго наважувалася на те, щоб поділитися цим. Думала, що аудиторія може цього не зрозуміти або просто буде не цікаво» - написала Анна в сторі.

Також вона розповіла про найважливіші моменти, які збережуть стосунки:

"Розмовляти! Це дуже важливо. Тільки розмовляти в спокійній обстановці, без претензій і постаратися без сліз». Не обійшлося без відповідей на питання про те, які Дівчата можуть сподобатися чоловікам.

Також раніше переможниця "Холостяка" заговорила про час, коли вона набрала 16 кг.

"Це був жахливий і огидний період мого життя, я за півроку поправилася на 16 кг.усвідомити проблему я категорично не хотіла. А потім-раз! - і на вагах +16 кг. Я була залежна, я себе ненавиділа! Мені не подобалося відображення в дзеркалі. А ось ще єдине фото, що залишилося з тих часом...» - пише Анна під усіма фото.

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