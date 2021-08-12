Співак Олег Кензов, якого нещодавно звинуватили в тому, що він був п'яний на власному концерті і поводився некоректно, раптово заговорив про помилки

Як передає Politeka.net, артист опублікував емоційний вірш зі зверненням до публіки у своєму Instagram.

"Іноді, коли не можу заснути, і думки в голові вирують, немов ураган. Я пишу вірші. Прикиньте! Пишу вірші... це, звичайно не "Обстановка по кайфу" і не "Ракетабомбапітарда"... але вірші... може погані, неграмотні, але вірші..." - зазначив співак.

У своєму вірші він говорить про помилки, відзначаючи, що вони властиві кожному. «Хіба ви не помилялися?» - звертається він до публіки.

Фолловери активно відреагували на таке послання.

"Дуже круто. Ти талантище", "дуже душевно", "ото нагрішив", "Усе, як в житті. Молодець", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, під час концерту в Бердянську в кінці липня Олег Кензов дозволяв собі нецензурну лексику, невдало жонглював мікрофоном і лежав на сцені.

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