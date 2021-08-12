Відомий український артист Андрій Данилко, який представляв Україну на Євробаченні в 2007 році в образі Вєрки Сердючки, розповів, як скандал після конкурсу на нього вплинув

Подробицями артист поділився в інтерв'ю Vesti.ua.

Нагадаємо, слова пісні "Lasha tumbai", яку Сердючка виконала на Євробаченні, в Росії інтерпретували, як "Раша, гудбай!". Тому на артиста обрушилася хвиля хейта, концерти Сердючки в Росії стали забороняти.

Озираючись назад, Андрій Данилко каже, що та ситуація зіграла для нього швидше в плюс.

"Мені якраз було 33 роки, і це був час випробувань. Вищі сили дивляться, як ти поведеш себе в цій ситуації. Будеш бігати, просити або вибачатися. А у мене була реакція-пішли вони всі..! Ви Мене любите? Відмінно. Не любите? Тоді все! Мені здається, що я став сміливішим. Я перестав любезничать і меньжеваться. Я нікому нічого не зробив поганого", - зізнався він.

Андрій Данилко додав, що зараз все ще отримує роялті за цю композицію з-за кордону.

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