На святковому концерті до Дня Незалежності, який відбудеться ввечері 24 серпня в Києві на НСК "Олімпійський", виступлять не всі зірки, яких спочатку запрошували організатори
Про це повідомила режисер Катерина Царик, передає УНН.
Виявилося, що ряд артистів виявилися взяти участь у концерті " незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни".
Царик зазначила, що їй особисто дуже хотілося б побачити на концерті групу "Бумбокс", яка "коректно відмовилася від участі".
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На жаль, відхилив запрошення також український музикант і композитор Тарас Чубай, про що організатор концерту дуже шкодує.
Царик зазначила, що багато артистів опинилися від виступу, оскільки вже мали заплановані концерти в інших містах, і не могли підвести глядачів, які їх там чекають. Серед таких-Onuka, "Друга ріка" та "Антитіла".
Зазначимо, раніше Царик повідомляла, що концерт буде благодійним, і всі артисти виступають безкоштовно. При цьому вона підкреслювала, що відсутність гонорару не стала причиною відмови виступати.
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