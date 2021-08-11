Відомий хореограф, колишня зірка "Танців з зірками", Олена Шоптенко, розповіла, чим зараз займається

Довгий час Олена Шоптенко виступала в парі з зірками на шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Торік Олена заявила, що покидає проект, але повернулася в нього в якості головного хореографа.

Красуня у своєму Instagram розповіла, що була у відпустці, а в новому пості поділилася, як вже кипить робота.

"Пам'ятаєте, як я говорила» нехай весь світ почекає" під час відпустки? ️ ️ Так от переміщаючись зі зйомки на репетицію і назад, і так вже кілька днів поспіль - заявляю, що світ більше не чекає😂", - написала Шоптенко.

Публікацію зірка підкріпила позитивним фото з машини. Олена посміхалася, закривши очі.

За чотири години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Обожнюю вас❤️🔥", " красива така😍❤️", " красива💟💟💟💖💖💖💞💞💞💋💋💋", "Крихітка на мільйон ☝️☝️💝💝💎💎💎💝☝️☝️💝💎💎💎💝💝💎💎☝️☝️☝️", "Оленко, а я не пам'ятаю, ти заміжня???", "Красуня", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Олена Шоптенко вперше взяла участь у шоу "Танці з зірками" в 2006 році. У найпершому сезоні артистка виступала в парі з Володимиром Зеленським, в результаті отримавши перше місце.

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