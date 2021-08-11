Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан чесно висловилася про можливе весілля з Михайлом Заливако

Як відомо, останній сезон популярного шоу "Холостяк" завершився 21 травня. У фіналі бізнесмен з Харкова Михайло Заливако вибрав в якості своєї коханої турагента з Києва і колишню дружину Андрія Богдана Анну Богдан. Після проекту пара продовжила зустрічатися, і зараз живе разом, розважаючись спільними подорожами.

У своєму Instagram Богдан час від часу відповідає на питання підписників. Нещодавно у неї поцікавилися щодо подальшого розвитку їхніх стосунків із Заливако.

"Скільки ви вже разом? Думаєте весілля гуляти?", - написали дівчині.

На це Богдан відповіла, що вони з Михайлом почали зустрічатися ще в березні – якраз після закінчення зйомок «Холостяка». Що стосується весілля, про це пара, судячи з усього, поки не замислюється. З відповіді Анни можна зрозуміти, що вона вважає, що їхні стосунки ще досить нові.

"Разом ми 5 місяців. І ось мені чисто цікаво...скільки ви зустрічалися з чоловіком до того, як вийшли заміж?", - написала дівчина.

Зазначимо, що раніше екс-фаворитка Заливако з проекту «Холостяк» Юлія «Зайка» Бельниченко зіграла фейкове весілля з ведучим «1+1» Богданом Юсипчуком. "Пара" спочатку мовчки поділилася в соцмережах фото і відео, що виглядали, як справжня церемонія одруження, а потім оголосила, що це була просто рекламна акція, і насправді їх не пов'язують стосунки.

Варто відзначити, що Богдан засудила цю витівку «зайчика», заявивши, що після неї відчула себе «обдуреною».

Нагадаємо, мокра Анна Богдан в купальнику поділилася особливим фото з "Холостяком" Заливако.

Як повідомляла Politeka, фіналістка "Холостяка" поплатилася за весільну виставу з ведучим"1+1".

Також Politeka писала, що обраниця "Холостяка" Ганна Богдан посварилася з його екс-фавориткою.