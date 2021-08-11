Відома телеведуча та акторка Василіса Фролова показала шанувальникам, як відпочиває з сином в Туреччині

Як пише Politeka.net, популярна 43-річна телеведуча Василіса Фролова у березні цього року народила первістка від відомого телепродюсера Дмитра Котеленця, стосунки з яким довго приховувала. За словами зірки, вона намагалася завагітніти 15 років. Так, бажаного сина Василіса назвала Родіоном.

Фролова часто ділиться світлинами дитини у своєму Instagram. Цього разу жінка вирішила опублікувати світлини з відпочинку у турецькому місті Бодрум, куди полетіла разом з сім’єю.

Василіса зізналася, що під час першої поїзди на море у її 5-місячного сина з’явився перший зуб.

"Забагато подій в один день у цієї вже 5-місячної людини. Перші зуби, перше море", - написала Фролова.

Шанувальники були в захваті від маленького Родіона, а особливо від його фантастичної міміки.

"Яка у малюка неймовірна міміка😍😍😍", " ❤️який погляд!!!!😍", " Ви такі класніііі... ❤️❤️❤️😍", "Погляд серйозний🔥", " Щастячко щокатеньке😍 Дуже миле дитя❤️ Хай росте здоровим і щасливим❤️", "Красунчик Родя, щастя вам", - пишуть шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Василіса Фролова розповіла, як випадково завагітніла від відомого продюсера: "Перевозили коробки".

Нaгaдaємо, що 43-річна Василіса Фролова вперше показала відомого батька своєї дитини: "Приховувати більше нічого".

A ще Politeka повідомлялa, що ведуча Фролова, вперше показавши сина від відомого продюсера, поскаржилася на труднощі: "Що ж ви не попередили...".