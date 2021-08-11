Известная телеведущая и актриса Василиса Фролова показала поклонникам, как отдыхает с сыном в Турции

Как пишет Politeka.net, популярна 43-летняя телеведущая Василиса Фролова в марте этого года родила первенца от известного телепродюсера Дмитрия Котеленца, отношения с которым долго скрывала. По словам звезды, она пыталась забеременеть 15 лет. Так, желаемого сына Василиса назвала Родионом.

Фролова часто делится фотографиями ребенка в своем Instagram. На этот раз женщина решила опубликовать фотографии с отдыха в турецком городе Бодрум, куда улетела вместе с семьей.

Василиса призналась, что во время первого визита на море у ее 5-месячного сына появился первый зуб.

"Слишком много событий в один день у этого уже 5-месячного человека. Первые зубы, первое море", - написала Фролова.

Поклонники были в восторге от маленького Родиона, а особенно от его фантастической мимики.

"Какая у малыша невероятная мимика", " ❤️ какой взгляд!!!! 😍 ", "Вы такие классные... ❤️❤️❤️😍", "Взгляд серьезный 🔥 ","Счастье щекатенькое 😍 , очень милое дитя ❤️ пусть растет здоровым и счастливым ❤️ ", "Красавец Родя, счастья вам", - пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что Василиса Фролова рассказала, как случайно забеременела от известного продюсера: "Перевозили коробки".

Напомним, что 43-летняя Василиса Фролова впервые показала известного отца своего ребенка: "скрывать больше нечего".

A еще Politeka сообщала, что ведущая Фролова, впервые показав сына от известного продюсера, пожаловалась на трудности: "Что же вы не предупредили...".