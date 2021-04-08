Відома телеведуча, модель і актриса 43-річна Василиса Фролова, яка місяць тому стала матусею свого первістка, показала милі фото з дитинкою в костюмі мишеняти Міккі Мауса

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Фролова розмістила довгий пост, присвячений першій даті дитинку - одному місяцю. Знаменитість запросила з цього приводу фотографа, який провів цікаву фотосесію з матусею і дитиною.

Василиса написала в пості, що Родіону виповнився один місяць, і з нею відбулися трансформації з тілом і розумом, а також малюк повністю заволодів своєю матусею.

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, Не жартуєте, що він найскладніший 🤪за цей час трансформацій з тілом і розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Людина повністю заволоділа мною і поки ніяких шансів на самостійне вільне життя не дає. Що ж ви не попереджали то?",- поскаржилася зіркова мама.

Також дівчина розповіла кумедний випадок, що зробив Родіон на честь вагомої дати:

"На честь першої дати з ранку Родіон влучно пульнув прямісінько в мамину косметичку, тим самим як би засвідчивши її непотрібність 🥴", - написала матуся.

На фото Василиса показала себе ще до пологів. Вона також одягнена в костюм миші.

Шанувальники оцінили милого малюка і красуню-матусю. Кожен по-різному оцінює складність перших тижнів, місяців і років своїх дітей. Все відбувається індивідуально, проте більшість мам зійшлися на тому, що поки дитинка новонароджена, матусям особливо важко, свої думки шанувальники висловили в коментарях:

"Перший місяць найлегший! А вагітність вапще відпочинок перед штурмом, так би мовити))) далі по наростаючій. Пік через 18 років😂", "Бозе", " Здоров'я Вам і Вашому янголятку!😍 ❤ ️ ", "З першою датою😍 ну що за солодкість❤️", " це найскладніші дні 🙈 ростіть міцними і здоровенькими 😘", " так, так і все вже буде по іншому це як маленький стрес без якого незабаром ви не зможете бути ні хвилини, а поки кріпитеся і висипайтеся!!!!!", - написали шанувальники.

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