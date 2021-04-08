Известная телеведущая, модель и актриса 43-летняя Василиса Фролова, которая месяц назад стала мамочкой своего первенца, показала милые фото с ребеночком в костюме мышонка Микки Мауса

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Фролова разместила длинный пост, посвященный первой дате ребеночка - одному месяцу. Знаменитость пригласила по этому поводу фотографа, который провел интересную фотосессию с мамочкой и ребенком.

Василиса написала в посте, что Родиону исполнился один месяц, и с ней произошли трансформации с телом и разумом, а также малыш полностью завладел своей мамочкой.

"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный 🤪За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не даёт. Что ж вы не предупреждали то?", - пожаловалась звездная мама.

Также девушка рассказала забавный случай, что сделал Родион в честь весомой даты:

"В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямёхонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав её ненадобность 🥴", - написала мамочка.

На фото Василиса показала себя еще до родов. Она также одета в костюм Мыши.

Поклонники оценили милого малыша и красотку-мамочку. Каждый по-разному оценивает сложность первых недель, месяцев и годов своих детей. Все происходит индивидуально, однако большинство мам сошлись на том, что покуда ребеночек новорожденный, мамочкам особо трудно, свои мысли поклонники высказали в комментариях:

"Первый месяц самый лёгкий! А беременность вапще отдых перед штурмом, так сказать))) дальше по нарастающей. Пик через 18 лет😂", "Бозе", "Здоровья Вам и Вашему Ангелочку!😍❤️", "С первой датой😍 ну что за сладость❤️", "Это самые сложные денёчки 🙈 растите крепенькими и здоровенькими 😘", "Да, так и все уже будет по другому это как маленький стресс без которого вскоре вы не сможете быть ни минуты, а пока крепитесь и высыпайтесь!!!!!", - написали поклонники.

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