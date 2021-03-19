Известная ведущая Василиса Фролова похвасталась первенцем, показав себя до и после рождения малыша

Как сообщает Politeka.net, в паблике Инстаграм "Зірковий шлях" показали Василису Фролову до и после рождения малыша. У известной модели и ведущей родился сыночек.

В паблике пишут, что только недавно Василиса вернулась из роддома, где провела 11 дней:

"На днях звезду выписали из роддома, где она пробыла 11 дней. Теперь мама наслаждается уютом, а крошечный Родион знакомится со своим домом 💫", - написали в паблике.

На двух фото представлена Василиса с огромным животиком и рядом фото, на котором мамочка держит своего малышика на руках.

Большой животик у Василисы стал причиной предположения, что мамочка родила сына с помощью кесарева сечения. Как бы ни было, счастливая, светящаяся женщина с крохой, понравилась фанатам, которые тут же поздравили мамочку с рождением сына и написали много приятных слов:

"Поздравляю! Маме и малышу здоровья и счастья. Пусть сыночек растет вам на радость", "Поздравляю! красивее стала после народження🎂", "Задрали со своими пузами", "Ничего себе животик был 🤭 класс 😊", "Живот большой, а почему 11 дней была в роддоме? Кс было?", - написали небезразличные поклонники.

На личной странице звезды, у поздравлениям присоединились такие знаменитости как Джамала, DJ Nana, и другие. Onuka написала: "Это и есть женское счастье! ❤️"

Известно, что Василиса родила ребенка от известного телепродюсера Дмитрия Котеленца. До рождения сына звезда скрывала его имя от СМИ.

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