Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова поразила необычной фотосессией в стиле ню
Как пишет Politeka.net, беременная Василиса Фролова не желает придерживаться общепринятых стандартов, но, как и все будущие мамы, решила запечатлеть свой животик перед тем, как малыш появится на свет. Необычными снимками она похвасталась в своем Instagram.
Телеведущая показала несколько снимков, один из которых был выполнен в монохромной черно-белой гамме. На них она позировала в очень нестандартном образе. Желая подчеркнуть выпирающий животик, Василиса Фролова надела обтягивающее фигурку черное платье с высоким горлом и длинными рукавами. Изюминкой наряда оказался экстремальный разрез, который телеведущая использовала, чтобы похвастаться своим бедром и даже смогла засветить немного лишнего.
Телеведущая приподняла платье повыше, демонстрируя ножку, а одну руку опустила под круглый животик, акцентируя на нем внимание. Чтобы снимки не вышли пресными, Фролова надела на голову своеобразную шапочку с огромными мышиными ушами, чем напомнила знаменитый персонаж Минни Маус. Телеведущая улыбалась и лукавым взглядом смотрела в сторону.
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Последний снимок привлекает еще больше внимания: смелая Василиса Фролова надела черный лакированный плащ свободного кроя, который не стала застегивать, а показала свое абсолютно обнаженное тело. На фото телеведущая демонстрирует голый животик и обнаженную грудь, лишь немного прикрытые полами плаща. Образ сопроводили все те же ушки Минни Маус, но в этот раз телеведущая не стала улыбаться, а просто закрыла глаза и как бы погрузилась в себя.
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"А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно. Зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?",- прокомментировала свою фотосессию Василиса Фролова.
Поклонники не стали осуждать Фролову за снимки, а, наоборот, засыпали ее приятными словами в комментариях.
"Ты необыкновенная. И для тебя все необыкновенное просто и привычно", "Никогда не видела беременных мышек", "Какая мышка!", "Вы очень крутая", "Не стоит про других, ты и так всегда вне конкуренции",- написали фолловеры.
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