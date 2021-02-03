Певцу Виктору Павлику приходилось жить на два города, когда у него в далеком 1987 году родилась дочь

Откровенное признание музыканта прозвучало в эфире программы ЖВЛ.

По словам популярного исполнителя, его дочь Кристина от второго брака скромная и не пошла по стопам звездного отца.

"Она очень тихая, непубличная. Она не пошла по [моим стопам]", – признался Виктор Павлик.

А после того, как дочь родилась в 1987 году, он работал в Тернополе и жил в общежитии, а к семье изредка приезжал на выходных.

"Когда были концерты или свадьбы, тогда я не приезжал", – продолжил Виктор Павлик и добавил, что с этой женой они развелись в 1995 году, после чего уехал на заработки в Турцию.

Его дочь Кристина чуть старше новой жены Виктора Павлика: если наследницк певца 34 года, то его возлюбленной - 26 лет.

Ранее Виктор Павлик рассказывал, что не пропускает возможности наведаться к сыну на могилу, чтобы поговорить с ним немного и прочитать молитву.

По словам Виктора Павлика он все время чувствует его присутствие и верит, что сын находится в лучшем месте. Именно это помогает певцу держаться и жить дальше.

"Сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе. Я очень его чувствую, очень. И я знаю, что он видит, он на небе, он мой ангел...", - делился чувствами певец.

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