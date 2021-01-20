Беременная телеведущая Василиса Фролова показала волшебное преображение внешности

Украинская актриса и телеведущая Василиса Фролова на своей странице в Instagram не постеснялась показать на камеру свое перевоплощение с помощью профессионального мейкапа, но сначала фанаты увидели ее без косметики и с жутким состоянием кожи, пишет Politeka.net.

Василиса Фролова запечатлена на двух снимках, которые демонстрируют ее лицо "до" и "после" работы визажистов, "спасавших" ее обмороженное лицо перед появлением на публике. Сама же актриса назвала этот процесс "перевоплощением из кикиморы в бесовку", что подтверждает симпатичный крохотный ободок с рожками на ее голове.

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На первом фото Фролова выглядит не совсем хорошо, ведь на щеках актрисы проявились красные пятна, а также изменился цвет носа. Видимо, телеведущая провела некоторое время на морозном воздухе, от чего потребовалось срочное вмешательство визажиста.

По словам Василисы Фроловой мастеру понадобилось всего полчаса, чтобы выровнять тон кожи до идеальности и нанести легкий макияж в нюдовых тонах. Преобразились и сухие губы беременной актрисы: визажист нанес на них мягкую помаду естественного оттенка, сделав их мягкими и выразительными.

Поклонники оценили преображение Василисы Фроловой, похвалив ее за смелость в публикации, а также отметили старания визажиста, подчеркнув, что макияж выглядит естественно.

"Хорошо в обоих случаях!", "Отличный мейк - потому что его не видно, эффект отдохнувшего свежего лица", "Спасибо, что показали "до и после", мало кто покажет "до", "Ну, без мейка лучше", "Очень хорошо",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, что сейчас Василиса Фролова беременна в первый раз. Она находится на внушительном сроке, но все равно радует поклонников своими появлениями нее только на публике, но и на многочисленных снимках в своем Instagram.

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