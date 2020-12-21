Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова напугала Сеть неожиданным известием

Как передает Politeka.net, 42-летняя звезда, вынашивающая своего первенца, опубликовала пугающее фото из больницы в своем микроблоге в Инстаграм.

Беременная Фролова сообщила, что подхватила китайский вирус.

"Никогда ещё нашатырь так НЕ пах 😷🦠 #привітковід", - говорится в подписи.

На фото Василиса предстала во время медицинской процедуры, в малиновой вязаной шапоке и с черной защитной маской на лице.

Пользователи выразили слова поддержки, пожелав скорейшего выздоровления Фроловой:

"Omg 😱 берегите себя! 🙏"

"Верь в себя и все будет хорошо 🙏 Ты сильная!🤗"

"Поправляйся!! 🙏🏼🙏🏼"

"Нехай у вас обох все буде гаразд!!! 🙌🏻"

"Да ладно?(("

"Моя девочка! Блин! Выздоравливай! Береги себя !!! Оооо!!!"

"Скорейшего выздоровления вам с малышом, и чтоб прошло без последствий"

"Держитесь💪🏻🙏🏻"

Напомним, Фролова недавно показывала в Сети, как занимается воздушной йогой. Звезда предстала в серой маечке, показав заметно округлившийся животик.

"Когда я сегодня впервые пришла на занятие по flying-yoga, преподаватель сказала, что если бы зашёл Майкл Джексон, она бы так не удивилась 😳. Оказывается, 10 лет назад, когда её дочь, находясь ещё в животе, слышала по телевизору моё имя, она отчаянно начинала тарабанить по пузу. И всегда, когда потом она слышала имя Василиса, она бурно реагировала😳. Назвали, сами понимаете, как", - рассказала ведущая удивительную историю в своем Инстаграм.

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