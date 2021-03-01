Известная украинская телезвезда Василиса Фролова призналась, что ее отношения начались с неожиданной беременности

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая вот-вот должна родить своего первенца, на днях устроила для друзей вечеринку, во время которой рассекретила пол будущего ребенка. Оказалось, что 43-летняя телезвезда ожидает мальчика, и она в восторге от своей беременности и всего, что с ней происходит.

На вечеринке Василису "поймала" телеведущая Катя Осадчая, которая начала выяснять, кто же отец ребенка. Так, по словам телезвезды, ее отношения с этим мужчиной начались именно с беременности, которая была не запланированной, однако, теперь они вместе. Имя своего возлюбленного Фролова не назвала, зато намекнула что он очень известный телевизионный продюсер.

"Это действительно крепкие отношения, которые начались с беременности. Этот человек достаточно известный в телевизионном мире – он известный телевизионный продюсер", - рассказала Василиса. Она также добавила, что после рождения ребенка может и не вернуться на работу. "Я вообще не знаю, вернусь ли к телевидению после родов. Мне все это так нравится", - улыбаясь, рассказывает она. Вообще, улыбка не сходит с лица Фроловой все интервью с Осадчей, она выглядит очень счастливой. "Меня распирает этот гормон", - отметила телезвезда.

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