Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова рассекретила имя новорожденного малыша

Как сообщает Politeka.net, у себя в Фейсбук звезда опубликовала фото, сделанное практически сразу после рождения малыша. На фото ребенок лежит в кроватке, а новоиспеченные родители держат его за ручки. Как известно, отцом ребенка стал украинский продюсер Дмитрий Котеленец, которого Василиса отметила на фото.

«Родион», - подписала фото счастливая мама, раскрыв имя малыша.

В комментариях под постом коллеги и друзья Василисы оставили ей массу приятных слов.

"Добро пожаловать малышу в этот мир!", «Класс! Поздравляю! Счастливой судьбы малышу», «Поздравляю со встречей. Маме скорейшего восстановления, крошке вкусного молока)», «Урааа! Счастья наслаждаться друг другом всегда! Тихого муркотения, громких визгов от радости и много счастливых моментов!», «Здоровья весеннему малышу! И маме, конечно!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Василисе Фроловой 43 года. Для нее это первый ребенок. Всю свою жизнь звезда активно занималась карьерой. А вот у Дмитрия есть сын и дочка от предыдущего брака.

Ранее мы писали, что Василиса Фролова устроила вечеринку по случаю рождения малыша, на которой все узнали, что у телеведущей родится сын.

Напомним, что беременная телеведущая Фролова показала обмороженное лицо, понадобилась помощь: "Испугались?".

Как сообщала Politeka, отцом ребенка 43-летней Фроловой оказался известный продюсер, Осадчая докопалась: "Отношения начались с…".

Также Politeka писала, что беременная ведущая Фролова без нижнего белья выставила бюст на всеобщее обозрение: "Зачем ограничиваться?".