Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова рассекретила имя новорожденного малыша
Как сообщает Politeka.net, у себя в Фейсбук звезда опубликовала фото, сделанное практически сразу после рождения малыша. На фото ребенок лежит в кроватке, а новоиспеченные родители держат его за ручки. Как известно, отцом ребенка стал украинский продюсер Дмитрий Котеленец, которого Василиса отметила на фото.
«Родион», - подписала фото счастливая мама, раскрыв имя малыша.
В комментариях под постом коллеги и друзья Василисы оставили ей массу приятных слов.
"Добро пожаловать малышу в этот мир!", «Класс! Поздравляю! Счастливой судьбы малышу», «Поздравляю со встречей. Маме скорейшего восстановления, крошке вкусного молока)», «Урааа! Счастья наслаждаться друг другом всегда! Тихого муркотения, громких визгов от радости и много счастливых моментов!», «Здоровья весеннему малышу! И маме, конечно!», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Василисе Фроловой 43 года. Для нее это первый ребенок. Всю свою жизнь звезда активно занималась карьерой. А вот у Дмитрия есть сын и дочка от предыдущего брака.
Ранее мы писали, что Василиса Фролова устроила вечеринку по случаю рождения малыша, на которой все узнали, что у телеведущей родится сын.
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