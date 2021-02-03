Українська телеведуча, модель і актриса Василіса Фролова вразила незвичайною фотосесією в стилі ню

Як пише Politeka.net, вагітна Василіса Фролова не бажає дотримуватися загальноприйнятих стандартів, але, як і всі майбутні мами, вирішила сфотографувати свій животик перед тим, як малюк з'явиться на світ. Незвичайними знімками вона похвалилася у своєму Instagram.

Телеведуча показала кілька знімків, один з яких був виконаний в монохромній чорно-білій гамі. На них вона позувала в дуже нестандартному образі. Бажаючи підкреслити животик, Василіса Фролова одягла обтягуючу фігурку чорну сукню з високим горлом і довгими рукавами. Родзинкою вбрання виявився Екстремальний розріз, який телеведуча використовувала, щоб похвалитися своїм стегном і навіть змогла засвітити трохи зайвого.

Телеведуча підняла сукню вище, демонструючи ніжку, а одну руку опустила під круглий животик, акцентуючи на ньому увагу. Щоб знімки не вийшли прісними, Фролова одягла на голову своєрідну шапочку з величезними мишачими вухами, чим нагадала знаменитий персонаж Мінні Маус. Телеведуча посміхалася і лукавим поглядом дивилася в сторону.

Останній знімок привертає ще більше уваги: смілива Василіса Фролова одягла чорний лакований плащ вільного крою, який не стала застібати, а показала своє абсолютно оголене тіло. На фото телеведуча демонструє голий животик і оголені груди, лише трохи прикриті статями плаща. Образ супроводили все ті ж вушка Мінні Маус, але в цей раз телеведуча не стала посміхатися, а просто закрила очі і як би занурилася в себе.

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"А звідки взялося повір'я, що вагітним треба обов'язково робити няшну фотосесію в летючому тюлі? Не треба писати тільки, що в цьому стані жінка і є втілення доброти і ніжності, це зрозуміло. Навіщо обмежуватися прозорими ганчірочками?",- прокоментувала свою фотосесію Василиса Фролова.

Шанувальники не стали засуджувати Фролову за знімки, а, навпаки, засипали її приємними словами в коментарях.

"Ти незвичайна. І для тебе все незвичайне просто і звично", "Ніколи не бачила вагітних мишок", "Яка мишка!", "Ви дуже крута", "Не варто про інших, ти і так завжди поза конкуренцією", - написали фоловери.

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