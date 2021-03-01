Відома українська телезірка Василіса Фролова зізналася, що її стосунки почалися з несподіваної вагітності
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка ось-ось повинна народити свого первістка, днями влаштувала для друзів вечірку, під час якої розсекретила стать майбутньої дитини. Виявилося, що 43-річна телезірка чекає хлопчика, і вона в захваті від своєї вагітності і всього, що з нею відбувається.
На вечірці Василину "спіймала" телеведуча Катя Осадча, яка почала з'ясовувати, хто ж батько дитини. Так, за словами телезірки, її стосунки з цим чоловіком почалися саме з вагітності, яка була не запланованою, однак, тепер вони разом. Ім'я свого коханого Фролова не назвала, зате натякнула що він дуже відомий телевізійний продюсер.
"Це дійсно міцні стосунки, які почалися з вагітності. Ця людина досить відома в телевізійному світі - він відомий телевізійний продюсер", - розповіла Василіса. Вона також додала, що після народження дитини може і не повернутися на роботу. "Я взагалі не знаю, чи повернуся до телебачення після пологів. Мені все це так подобається", - посміхаючись, розповідає вона. Взагалі, посмішка не сходить з обличчя Фролової все інтерв'ю з Осадчою, вона виглядає дуже щасливою. "Мене розпирає цей гормон", - зазначила телезірка.
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