Відома українська телезірка Василіса Фролова зізналася, що її стосунки почалися з несподіваної вагітності

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Василіса Фролова, яка ось-ось повинна народити свого первістка, днями влаштувала для друзів вечірку, під час якої розсекретила стать майбутньої дитини. Виявилося, що 43-річна телезірка чекає хлопчика, і вона в захваті від своєї вагітності і всього, що з нею відбувається.

На вечірці Василину "спіймала" телеведуча Катя Осадча, яка почала з'ясовувати, хто ж батько дитини. Так, за словами телезірки, її стосунки з цим чоловіком почалися саме з вагітності, яка була не запланованою, однак, тепер вони разом. Ім'я свого коханого Фролова не назвала, зате натякнула що він дуже відомий телевізійний продюсер.

"Це дійсно міцні стосунки, які почалися з вагітності. Ця людина досить відома в телевізійному світі - він відомий телевізійний продюсер", - розповіла Василіса. Вона також додала, що після народження дитини може і не повернутися на роботу. "Я взагалі не знаю, чи повернуся до телебачення після пологів. Мені все це так подобається", - посміхаючись, розповідає вона. Взагалі, посмішка не сходить з обличчя Фролової все інтерв'ю з Осадчою, вона виглядає дуже щасливою. "Мене розпирає цей гормон", - зазначила телезірка.

Нагадавши, Вагітна ведуча Фролова без нижньої білизни виставила бюст на загальний огляд: "Навіщо обмежуватися?".

Як повідомляла Politeka, Вагітна телеведуча Фролова показала обморожене обличчя, знадобилася допомога: "Злякалися?".

Також Politeka писала, Вагітну Василісу Фролову наздогнала біда, 42-річна ведуча приголомшила кадром з лікарні: "Тримайтеся!".