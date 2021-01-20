Вагітна телеведуча Василіса Фролова показала чарівне перетворення зовнішності

Українська актриса і телеведуча Василіса Фролова на своїй сторінці в Instagram не посоромилася показати на камеру своє перевтілення за допомогою професійного макіяжу, але спочатку фанати побачили її без косметики і з моторошним станом шкіри, пише Politeka.net.

Василіса Фролова зображена на двох знімках, які демонструють її обличчя "до" і "після" роботи візажистів, котрі "рятували" її обморожене обличчя перед появою на публіці. Сама ж актриса назвала цей процес "перевтіленням з кікімори в бісовку", що підтверджує симпатичний крихітний обідок з ріжками на її голові.

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На першому фото Фролова виглядає не зовсім добре, адже на щоках актриси проявилися червоні плями, а також змінився колір носа. Мабуть, телеведуча провела деякий час на морозному повітрі, від чого знадобилося термінове втручання візажиста.

За словами Василіси Фролової майстру знадобилося всього пів години, щоб вирівняти тон шкіри до ідеальності і нанести легкий макіяж в нюдових тонах. Змінилися і сухі губи вагітної актриси: візажист наніс на них м'яку помаду природного відтінку, зробивши їх м'якими і виразними.

Шанувальники оцінили перетворення Василіси Фролової, похваливши її за сміливість в публікації, а також відзначили старання візажиста, підкресливши, що макіяж виглядає природно.

"Добре в обох випадках!", "Відмінний мейк - тому що його не видно, ефект свіжого обличчя, що відпочило", "Спасибі, що показали "до і після", мало хто покаже "до", "Ну, без мейка краще", "Дуже добре", - написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що зараз Василіса Фролова вперше носить дитину під серцем. Вона знаходиться на значному терміні, але все одно радує шанувальників своїми появами неї тільки на публіці, але і на численних знімках в своєму Instagram.

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