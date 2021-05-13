Відома телеведуча, модель і актриса 43-річна Василиса Фролова, яка нещодавно народила первістка, вперше публічно з'явилася з батьком дитини
Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці Viva Ukraine magazine в Instagram.
Телеведуча вперше стала мамою в березні цього року. Вона народила малюка в одному з приватних пологових будинків Києва. Хлопчика назвали Родіоном.
На нових кадрах Слава Фролова блищала в компанії коханого, телепродюсера Дмитра Котеленца на червоній доріжці престижної української премії Yuna-2021.
"З недавніх пір пара більше не приховує свої стосунки», - сказано в пості.
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У Мережі активно коментують пост.
"Вони так порізно стояли, я подумала навіть, що вони не знайомі», «Ну після народження дитини, приховувати вже нічого😉», «Чувак морозиться», - пишуть в коментарях.
Відзначимо, для Василини це перша дитина, а у Дмитра є діти від попереднього шлюбу.
Фпрлова раніше розповідала, що намагалася стати мамою близько 15 років. Але зараз Василиса впевнена, що все сталося саме тоді, коли мало.
"Безумовно, я вірю в чудеса сучасної репродуктивної медицини і знаю багато прекрасних випадків зі щасливим результатом, але по собі і по більшості кейсів вже можу судити, що діти з'являються саме тоді, коли їм потрібно. І цей момент настає при такій сукупності факторів, які передбачити часто просто неможливо», - говорила вона.
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