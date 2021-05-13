Известная телеведущая, модель и актриса 43-летняя Василиса Фролова, которая недавно родила первенца, впервые публично появилась с отцом ребенка

Как передает Politeka.net, кадры появились на странице Viva Ukraine magazine в Инстаграм.

Телеведущая впервые стала мамой в марте этого года. Она родила малыша в одном из частных роддомов Киева. Мальчика назвали Родионом.

На новых кадрах Слава Фролова блистала в компании возлюбленного, телепродюсера Дмитрия Котеленца на красной дорожке престижной украинской премии Yuna-2021.

«С недавних пор пара больше не скрывает свои отношения», - сказано в посте.

В Сети активно комментируют пост.

«Они так порознь стояли, я подумала даже, что они не знакомы», «Ну после рождения ребенка, скрывать уже нечего 😉», «Чувак морозится», - пишут в комментариях.

Отметим, для Василисы это первый ребенок, а у Дмитрия есть дети от предыдущего брака.

Фпрлова ранее рассказывала, что пыталась стать мамой около 15 лет. Но сейчас Василиса уверена, что все случилось именно тогда, когда должно было.

«Безусловно, я верю в чудеса современной репродуктивной медицины и знаю много прекрасных случаев со счастливым исходом, но по себе и по большинству кейсов уже могу судить, что дети появляются именно тогда, когда им нужно. И этот момент наступает при такой совокупности факторов, которые предугадать зачастую просто невозможно», - говорила она.

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