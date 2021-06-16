Відома ведуча Василиса Фролова, яка нещодавно народила первістка, вперше публічно розповіла історію своїх стосунків з батьком дитини

Подробицями особистого життя зірка поділилася в інтерв'ю для Youtube-каналу Олицька.

43-річна телеведуча модель і актриса вперше стала мамою в березні цього року. Вона народила малюка в одному з приватних пологових будинків Києва. Хлопчика назвали Родіоном.

На червоній доріжці премії Yuna 2021 зірка блищала в компанії коханого, телепродюсера Дмитра Котеленца. З недавніх пір пара більше не приховує свої стосунки. Відзначимо, для Василини це перша дитина, а у Дмитра є діти від попереднього шлюбу.

Фролова розповіла, що поява Дмитра в її житті була дуже спонтанною і несподіваною.

"Це було листування в соцмережах. Це було дуже веселе листування. Хоча ми один одного знали років 15. Він мене запевняє, що він мене знав років 20. Так, я знала його. Він мені подобався. Але, знову ж таки, він був одружений. Для мене одружені чоловіки-табу. Потім виявилося, що він давно вже не одружений. Ми з ним просто листувалися, він раптом опинився у мене в гостях. Я кажу:»поїхали перевозити коробки, Я тут переїжджаю". І ми о пів на п'яту ранку перевозили коробки з книгами. Загалом все швидко закрутилося. І виявилося. Що ця квартира стала для мене щасливою. Мені треба було там заземлитися, перший раз там переночувати і завагітніти», - поділилася телеведуча.

А приблизно через три тижні вона дізналася, що вагітна.

"Я зробила один тест, другий. У мене був секс з ним, Я розумію, що я вагітна від нього ... все класно. З тих пір все як одна ніч. Все відбувається дуже швидко і я досі не можу зрозуміти, що це все відбувається зі мною», - зізналася Василиса.

Фролова раніше розповідала, що намагалася стати мамою близько 15 років. Але зараз Василиса впевнена, що все сталося саме тоді, коли мало.

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