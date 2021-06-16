Известная ведущая Василиса Фролова, которая недавно родила первенца, впервые публично рассказала историю своих отношений с отцом ребенка

Подробностями личной жизни звезда поделилась в интервью для Youtube-канала Олицкая.

43-летняя телеведущая модель и актриса впервые стала мамой в марте этого года. Она родила малыша в одном из частных роддомов Киева. Мальчика назвали Родионом.

На красной дорожке премии Yuna 2021 звезда блистала в компании возлюбленного, телепродюсера Дмитрия Котеленца. С недавних пор пара больше не скрывает свои отношения. Отметим, для Василисы это первый ребенок, а у Дмитрия есть дети от предыдущего брака.

Фролова рассказала, что появление Дмитрия в ее жизни было очень спонтанным и неожиданным.

«Это была переписка в соцсетях. Это была очень веселая переписка. Хотя мы друг друга знали лет 15. Он меня уверяет, что он меня знал лет 20. Да, я знала его. Он мне нравился. Но, опять же, он был женат. Для меня женатые мужчины – табу. Потом оказалось, что он давно уже не женат. Мы с ним просто переписывались, он вдруг оказался у меня в гостях. Я говорю: «Поехали перевозить коробки, я тут переезжаю». И мы в полпятого утра перевозили коробки с книгами. В общем все быстро закрутилось. И оказалось. Что эта квартира стала для меня счастливой. Мне надо было там заземлиться, первый раз там переночевать и забеременеть», - поделилась телеведущая.

А примерно через три недели она узнала, что беременна.

«Я сделала один тест, второй. У меня был секс с ним, я понимаю, что я беременна от него… Все классно. С тех пор все как одна ночь. Все происходит очень быстро и я до сих пор не могу понять, что это все происходит со мной», - призналась Василиса.

Фролова ранее рассказывала, что пыталась стать мамой около 15 лет. Но сейчас Василиса уверена, что все случилось именно тогда, когда должно было.

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