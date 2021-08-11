Українські телеведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча опинилися в лікарні

Як передає Politeka.net, в Instagram 50-річного Горбунова з'явилося фото, на якому він з вагітною дружиною лежать на кушетці. Парочка виглядала дуже щасливою. Осадча сміялася, а очі Горбунова світилися від щастя. Як виявилося, зірки прийшли в лікарню на планове УЗД, адже зовсім скоро телеведучій народжувати.

"Разом на УЗД", - підписав фото Горбунов.

Як відомо, 37-річна Катя Осадча вагітна третьою дитиною. Для Горбунова це буде друга дитина, а у Каті вже є син від першого шлюбу. Зірки довгий час приховували цікаве положення, а зараз не поспішають розповідати про стать малюка. Варто відзначити, що обличчя молодшого сина зірки теж воліють приховувати від публіки, показуючи хлопчика тільки зі спини.

При цьому телеведуча із задоволенням ділиться кадрами в купальниках і красивих літніх сукнях, які підкреслюють кругленький животик.

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