Українська співачка Тіна Кароль вразила ефектним трюком на своєму концерті

Як передає Politeka.net, Кароль славиться крутими шоу-програмами, які готує для своїх гастролей. На її концертах завжди багато танців, трюків і ефектних костюмів. Артистка вміє запалити на сцені і порадувати своїх відданих шанувальників.

На одній з фан-сторінок зірки в мережі з'явився кадр з її концерту. Тіна була одягнена в штани, топ і чобітки на підборах. Її волосся було зібране в тугий пучок. Красуня ефектно вмостилася в полушпагаті на платформі, з якої вибухали феєрверки. Виглядала зірка чудово.

"Слухаємо і продовжуємо стрімити новий Live альбом Тіни", - підписали фото автори аккаунта.

Відзначимо, що нещодавно Тіна Кароль провела ребрендинг свого образу, перетворившись на більш зухвалу і епатажну артистку. Її нові пісні і кліпи просякнуті абсолютно новою енергетикою і жіночою силою.

Нагадаємо, що Кароль похвалилася масивним кільцем на безіменному пальці:"Прям Хюррем Султан".

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль застукала непрохану гостю у себе у дворі, ховалася в трояндах: кадри.

Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль нахилилася перед камерою, зачарувавши декольте:"стає все спекотніше...".