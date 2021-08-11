Українська співачка Тіна Кароль вразила ефектним трюком на своєму концерті
Як передає Politeka.net, Кароль славиться крутими шоу-програмами, які готує для своїх гастролей. На її концертах завжди багато танців, трюків і ефектних костюмів. Артистка вміє запалити на сцені і порадувати своїх відданих шанувальників.
На одній з фан-сторінок зірки в мережі з'явився кадр з її концерту. Тіна була одягнена в штани, топ і чобітки на підборах. Її волосся було зібране в тугий пучок. Красуня ефектно вмостилася в полушпагаті на платформі, з якої вибухали феєрверки. Виглядала зірка чудово.
"Слухаємо і продовжуємо стрімити новий Live альбом Тіни", - підписали фото автори аккаунта.
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Відзначимо, що нещодавно Тіна Кароль провела ребрендинг свого образу, перетворившись на більш зухвалу і епатажну артистку. Її нові пісні і кліпи просякнуті абсолютно новою енергетикою і жіночою силою.
Нагадаємо, що Кароль похвалилася масивним кільцем на безіменному пальці:"Прям Хюррем Султан".
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль застукала непрохану гостю у себе у дворі, ховалася в трояндах: кадри.
Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль нахилилася перед камерою, зачарувавши декольте:"стає все спекотніше...".