Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі зачарувала ідеальною зовнішністю

Як передає Politeka.net, 46-річна актриса як і раніше є однією з найбільш спокусливих жінок у світі. За нею ретельно стежать папараці, які ловлять кожен її крок. Сама актриса з моменту народження дітей дуже змінилася. До зустрічі з Бредом Піттом вона була мало не головною відірвою Голлівуду. Однак останнім часом зірка є зразковою матір'ю своїх шістьох дітей.

На свіжому фото, яке з'явилося на одній з фан-сторінок Джолі в Instagram, вона постала в стильному капелюшку сірого кольору. Довге волосся зірки красиво обрамляло обличчя і лягало на плечі. Виглядала вона чудово.

"Ти найкраща", "Ти приголомшлива, мій друг", "Чарівність і гламур", "молода актриса, дуже красива", "ти занадто красива жінка, тільки поглянь на себе", "красивий капелюшок", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в оригінальній об'ємній сукні влаштувала сміливу зйомку на даху: фото.

А ще Politeka писала, що Джолі не стала надягати білизну під напівпрозорий костюм: "виглядаєш приголомшливо".

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