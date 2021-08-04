Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі стурбувала зовнішністю на Заході у Франції

Після розлучення з Бредом Піттом Джолі довгий час не з'являлася на публіці і уникала увагу аудиторії, навіть припинила брати участь в зйомках. Тільки в останні місяці актриса відновила діяльність і відразу потрапила під приціл камер.

На рідкісних фото Джолі, як правило, приховувала обличчя і фігуру, з'являлася на прогулянках з дітьми під час шопінгу. Кілька тижнів тому ж Джолі вирушила до Франції в рамках робочої поїздки, де спантеличила зовнішністю знову.

У світлій сукні Джолі підкреслила не тільки ніжність образу, але і тонкі руки з виступаючими венами.

"Вона прекрасна😍; яка ж красуня!; Цікаво мене одну вона не захоплює; Шикарна😍 красива не струму зовні але і душею😌; красива жінка; мені здається цей шлюб їй пішов на користь вона як то скромніше і миліше стала. Навіть одяг такий елегантний. Красива стала, але як ніби здоров'я кульгає; які страшні руки😮; Вид рук жах😮 все псує 😕; красива. тільки руки видають вік", - написали в мережі.

Нагадаємо, що в даний момент зірка продовжує розгляд з екс-чоловіком Бредом Піттом з приводу опіки над дітьми. Востаннє чоловік виграв і отримав спільну опіку, після чого Джолі почала інший розгляд, пов'язаний з фінансами. Справа в тому, що зірка не може продати активи в компанії, яку вони створювали разом.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі здивувала зовнішністю зблизька, видно всі зморшки

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі спопелила поглядом, підкоривши хижою красою

Також Politeka писала, що Джолі в чорному ліфі і шортиках заінтригувала жарким видом на пляжі