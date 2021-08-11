Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли очаровала идеальной внешностью
Как передает Politeka.net, 46-летняя актриса по-прежнему является одной из самых соблазнительных женщин в мире. За ней тщательно следят папарацци, которые ловят каждый ее шаг. Сама актриса с момента рождения детей очень изменилась. До встречи с Брэдом Питтом она была чуть ли не главной оторвой Голливуда. Однако в последнее время звезда является образцовой матерью своих шестерых детей.
На свежем фото, которое появилось на одной из фан-страничек Джоли в Инстаграм, она предстала в стильной шляпке серого цвета. Длинные волосы звезды красиво обрамляли лицо и ложились на плечи. Выглядела она превосходно.
«Ты лучшая», «Ты потрясающая, мой друг», «Очарование и гламур», «Молодая актриса, очень красивая», «Ты слишком красивая женщина, только взгляни на себя», «Красивая шляпка», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Анджелина Джоли в оригинальном объемном платье устроила смелую съемку на крыше: фото.
А еще Politeka писала, что Джоли не стала надевать белье под полупрозрачный костюм: "Выглядишь потрясающе".
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли, которая снова судится с Брэдом Питтом, ошарашила болезненным видом: «А с руками что?».