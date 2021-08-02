Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі влаштувала з дітьми прогулянку на дахах у Венеції
Цього літа артистка вирушила в тур по Європі разом з дітьми, тому в мережі вже з'явилися серії фото з відпочиваючою зіркою. На прогулянку Джолі нещодавно вийшла в сріблястому балахоні, що повністю приховав її тендітну фігуру.
Доповнила лук дня артистка модними босоніжками, сумкою і простою зачіскою без зайвих прикрас, яку потім розпустила.
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У такому вбранні зірка прогулялася з дітьми вулицями Венеції, але також засвітилася в компанії симпатичного брюнета, який виявився її приятелем – фотохудожником, що працює під псевдонімом JR.
Після цього зірка вирушила на ризикову прогулянку – вирішила пройтися по дахах і навіть повеселилася з дітьми, що видно на нових фото. Також на одному з кадрів вона балансувала на одній нозі на конику даху. Через підняту сукню можна було також подивитися, що Джолі як і раніше дуже струнка і продовжує вважатися худою серед фанатів.
Нагадавши, Анджеліна Джолі підкреслила фігуру занадто вузьким комбінезоном.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі опинилася в центрі рою бджіл, кадри вражають.