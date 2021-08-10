Анджеліна Джолі показала стильний образ, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Анджеліна Джолі є популярною західною актрисою і фотомоделлю. Красуня отримала безліч нагород, а також стала послом доброї волі ООН. Красуня не веде блог в Instagram, але фанати створюють безліч фан-сторінок в Instagram.

Так, в одному з профілів, з'явилося фото, на якому Джолі позувала в прозорому вбранні і без білизни. Красуня стояла біля барного стільця, розставивши ніжки і нагнувшись вперед, а губи зробила "бантиком".

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Хороший циркуль", "Красиво виглядає і крісло", "у мене після неї слабшають очі", "я люблю тебе, Анджеліна", "Ти виглядаєш приголомшливо"," у неї відмінні фільми", Вау", " Вибач, Анджеліна. Я поставлю цій картині 2 бали. Я не розумів, чому ви повинні виставляти себе таким чином, якщо тільки вам не весело. Не зрозумійте мене неправильно, ви красива жінка з красивим тілом. Але коли я думаю про Анджеліну Джолі, я думаю про інше, загадкове, елегантне, красиве, добре серце".

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